SEAL x 藤倉航装　L字ファスナーコインケース

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商品詳細
W120mmxH90mmxD15mm買ったばかりのほぼ新品です。 一般的なL字ファスナーコインケースより少し大きいイメージですが、軽くて丈夫なのでおすすめです。購入時の金額¥9,350
http://narcologia.ru/goods/septet66019.html
http://narcologia.ru/goods/marshal887980.html
http://narcologia.ru/goods/browse466391.html
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2023年最新】藤倉航装の人気アイテム - メルカリ
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