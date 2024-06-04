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SEAL x 藤倉航装　L字ファスナーコインケース
商品番号 U91333081569
商品名

SEAL x 藤倉航装　L字ファスナーコインケース
ブランド名 シール
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

W120mmxH90mmxD15mm買ったばかりのほぼ新品です。　一般的なL字ファスナーコインケースより少し大きいイメージですが、軽くて丈夫なのでおすすめです。購入時の金額¥9,350
http://narcologia.ru/goods/septet66019.html
http://narcologia.ru/goods/marshal887980.html
http://narcologia.ru/goods/browse466391.html
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