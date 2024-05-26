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【COACH☆新品】シグネチャー☆チャコール☆5 リング キー ケース☆大人気☆
商品番号 C42277733266
商品名

【COACH☆新品】シグネチャー☆チャコール☆5 リング キー ケース☆大人気☆
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,992 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。コーチシグネチャークロスグレインレザーのキーケースです。シグネチャー柄がエレガントなメンズコレクションの5連キーケース☆コンパクトな三つ折りフォルムで持ち運びしやすいサイズ感！プレゼントにもおすすめです。☆5リングキーケースシグネチャーキャンバスチャコール☆定価：¥22,000☆品番:F78675☆カラー：チャコール☆サイズと仕様シグネチャーコーテッドキャンバス内側にポケットスナップ開閉キーリング縦10cmx横6.5cm☆新品未使用品ですが、革製品には使用には問題のない小さなシワ、押し跡等がある場合もございます。不良品ではなく革製品の特長になります。何卒ご理解頂けますようお願い致します。☆購入場所国内コーチアウトレットストア☆付属するもの　保存袋国内コーチ直営店でアフターケア・メンテナンス受けられますのでご安心下さい。※コーチの箱等は付かないのでご了承下さいませ。☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆プレゼント用にCOACHのギフト袋、紙袋はいかがでしょうか！？COACHギフト袋、紙袋を+500円でお付けすることが可能です。※ご希望の方は別途有料のため、ご購入前にお申し付けくださいませ。☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆宜しくお願い致します。
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