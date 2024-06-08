【新品】ストーンアイランド コーデュロイ　　　オーバーシャツ ブラック

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STONEISLANDコーデュロイ オーバーシャツブラック定価48,400円新品未使用品(タグ付き)コットン100％サイズXL肩幅48㎝身幅60㎝着丈77㎝程素人採寸になりますので若干の誤差は予めご了承下さい。☆写真1～3はイメージ画像☆写真4は真正品証明画像☆写真5～13は実物画像 ※CLGコード、QRコードは転用防止のためぼかしを入れております。※折りたたんでの発送となります。 素材...コットンカラー...ブラックジップ・ボタン...ボタン留め