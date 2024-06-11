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商品詳細
買ってからほとんど使わず付属袋に入れていたので、傷、汚れなどはありません。サイズ約20×10cm厚み3cm商品の状態は未使用に近いですが、こだわりがある方は購入はお控え下さい。カラー...ブラック柄・デザイン...その他
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