買ってからほとんど使わず付属袋に入れていたので、傷、汚れなどはありません。サイズ約20×10cm厚み3cm商品の状態は未使用に近いですが、こだわりがある方は購入はお控え下さい。カラー...ブラック柄・デザイン...その他



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