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美品ケムリ長財布
商品番号 U27918039666
商品名

美品ケムリ長財布
ブランド名 ケムリ
特別価格 税込 8,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

買ってからほとんど使わず付属袋に入れていたので、傷、汚れなどはありません。サイズ約20×10cm厚み3cm商品の状態は未使用に近いですが、こだわりがある方は購入はお控え下さい。カラー...ブラック柄・デザイン...その他
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