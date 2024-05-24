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B'z 他ポスター5枚セット
商品番号 E51392912446
商品名

B'z 他ポスター5枚セット
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 8,930 円
在庫状況 あり

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商品詳細

売り切り価格!ビーズのポスター5枚セットです保管しておりましたが出品致します一旦人の手に渡っておりますので、神経質な方はお控え下さい伸ばした状態で重ねてまとめて保管しておりましたので、伸ばしジワ、多少の折れ、汚れなどはあるかもしれません破れなどがないか、一通り確認したつもりですが、じっくりは見ておりませんので見落としがあったらすみませんまずい方は購入をお控え下さい全般的にレアではないかと思いますこの機会を逃せば入手困難ではないでしょうか？無理に販売するつもりはありません布袋寅泰HOTEI矢沢永吉ZARDMr.childrenサザンオールスターズスーパービーバーkinggnuDREAMSCOMETRUETUBEMr.BIGエアロスミスボン・ジョヴィ稲葉浩志松本孝弘
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