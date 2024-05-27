Isaiah Ortiz アイゼヤオルティス　リング

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商品詳細
IsaiahOrtizアイゼヤオルティスカットトライアングルスパイラルリングナバホインディアンジュエリー定価38000円リングサイズ：11-12号相当になります。マライカで購入したものになります。追加写真承りますので、状態をよくご覧になられてからご購入よろしくお願いします。
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