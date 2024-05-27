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Isaiah Ortiz アイゼヤオルティス　リング
商品番号 A38158625695
商品名

Isaiah Ortiz アイゼヤオルティス　リング
ブランド名 ナバホ
特別価格 税込 5,504 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IsaiahOrtizアイゼヤオルティスカットトライアングルスパイラルリングナバホインディアンジュエリー定価38000円リングサイズ：11-12号相当になります。マライカで購入したものになります。追加写真承りますので、状態をよくご覧になられてからご購入よろしくお願いします。
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