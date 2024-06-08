【人気】タイニー E プラス ブレスレット シルバー 925 クロス

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ご注文から24時間以内に発送作業をさせていただきます。新品、数量限定品になります。クロスタイニーEプラスブレスレットアクセサリーメンズレディースシルバーネックレス925SILVER92511リンク■商品説明小さいプラスモチーフが連結したブレスレットです。細身なデザインから、男性、女性問わず人気の高いブレスレットです。未使用品ですが、本物のシルバー９２５のため、細かな傷や硫化が見られる場合がありますのでご了承ください。※こちらの商品はノーブランド品になります。クロムハーツではありません。ご注意お願いします。他のsilver925商品はこちらから↓#sunのsilver一覧■長さ内周約19cm■コマの数11個■コマの大きさタテ：約7cmヨコ：約9cm■重さ約10g■素材シルバー925（刻印あり）■シルバー９２５とは？シルバー９２５とは92.5%の銀に7.5%の他の金属を加えたもので、K１８などのゴールド（金）やプラチナと並び高級素材の一つです。別名「スターリングシルバー」と呼ばれ、「価値のある」「本物」という意味があります。日本では「純銀」とみなされています。現在世界的な脱炭素化や多様な需要増の影響により、銀の価格は年々高騰を続けています。■発送ネコポスでの発送となります。アクセサリー材質···シルバーカラー···シルバー