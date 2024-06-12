ニューエラ NEW ERA 59FIFTY 4/3 まとめ売り

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御覧頂きありがとうございます。ニューエラ NEWERA定番の59FIFTYになります。グリーンワイルドウエストデイズ74/3少し小さめの浅めステッカーなしレッドICECREAM74/3少し小さめステッカーなしバラ売りも可能ですので宜しくお願い致します。カラー···レッド、グリーン形···ベースボール