カーハート　デトロイト　L〜XL

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カーハートのデトロイトジャケットになります。グッドフェードなBLK×ブラウンのコーデュロイ襟になります。刺繍無しのベーシックな1枚です。大きめがお好きな方にはグッドサイズかと。是非ご検討下さい。肩幅53身幅脇下68着丈65size実寸大きめL〜XLくらいmodel:167cm全体的に使用感、色褪せ、細かなダメージがありますがワークウェアとしての背景を考慮すると大きなダメージや汚れはなく、一般的な古着コンディションかと思います。・タグ欠損・フードなし・右襟に数ミリの穴（貫通していません）・襟縁に擦れ・内側ラグに毛羽立ちや毛玉感・左の二の腕に数ヶ所ダメージ