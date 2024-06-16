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- 希少美品✨ FENDI フラグメントケース モンスター レザー パイソン 黒
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商品詳細
✨アイテムFENDIフェンディフラグメントケース小銭入れコインケースカードケースレザー本革ブラック黒イエロー黄色バグズアイモンスターパイソン型押し✨サイズタテ7.5cmヨコ13.5cm平置き実寸。✨購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品✨状態目立った傷汚れ等なく美品の状態です。✨カラーブラック黒イエロー黄色✨素材レザー本革✨配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。✨✨お値下げ承りますのでコメント宜しくお願い致します。彡フォロー割実施中‼️彡ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。250
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