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半額セール vintage 9k ダイヤ\u0026サファイアリング
商品番号 I37121520908
商品名

半額セール vintage 9k ダイヤ\u0026サファイアリング
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 15,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

某vintageショップで購入しました。購入時の価格より半額でお譲りしますので、値引き交渉等は受けません。早い者勝ちです^_^純金のリングにダイヤ、サファイアの装飾が惜しむことなく施されております。材質・ゴールド装飾・ダイヤモンド、サファイアサイズ・約13号
http://narcologia.ru/goods/troupe220311.html
http://narcologia.ru/goods/marshal978780.html
http://narcologia.ru/goods/approximate948120.html
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