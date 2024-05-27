CELINE セリーヌ フラグメントケース コインケース カードケース

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商品詳細
CELINEセリーヌフラグメントケースコインケースカードケースカラーブラックシリアルF-SD-2200CELINE大阪高島屋で購入し数年使用しました。箱、保存袋はありません。多少の角スレ、ロゴのハゲがあります。神経質な方は購入を御遠慮くださいm(__)m
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