MOTHERHOUSE アンティークカードケース ネイビー

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2023.8.18にMOTHERHOUSE京都三条店で購入したカードケースです。シンプルな二つ折りのカードケースで、ポケットが3箇所あることから使い勝手も良いです。色はアンティークネイビーで、京都三条店の限定色となります。品質保証カードもお付けします。素材は牛革の本革で、使い込むほど味が出ます。店頭でとても気に入って購入しましたが、贈り物で別のカードケースを頂いたため出品します。よろしくお願いします！