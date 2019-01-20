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MOTHERHOUSE アンティークカードケース ネイビー
商品番号 Q39191331559
商品名

MOTHERHOUSE アンティークカードケース ネイビー
ブランド名 マザーハウス
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023.8.18にMOTHERHOUSE京都三条店で購入したカードケースです。シンプルな二つ折りのカードケースで、ポケットが3箇所あることから使い勝手も良いです。色はアンティークネイビーで、京都三条店の限定色となります。品質保証カードもお付けします。素材は牛革の本革で、使い込むほど味が出ます。店頭でとても気に入って購入しましたが、贈り物で別のカードケースを頂いたため出品します。よろしくお願いします！
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