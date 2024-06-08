新品！【Tom Wood】9Kゴールドプレート スモールフープピアス

ご覧いただきありがとうございます！【商品名】【TOMWOOD】9Kゴールドプレートスモールフープピアス【ブランド】TOMWOOD【商品説明】TomWoodの9Kゴールドプレートスモールフープピアスでございます。北欧ブランドらしいトムウッドの洗練されたデザインがが魅力です。シンプルでタイムレスなユニセックスデザインのスモールフープピアス人気アイテムにつきお早めにご検討ください。ユニセックスで着用して頂けます。【コンディション】N新品未使用品でございます。【付属品】ショップカード、保存袋【カラー】ゴールド【サイズ】1.4cm素人採寸のため参考程度にお願い致します。★フォロー割★フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。ご希望の方はコメント欄に「フォロー割」と書き込みをお願いします。フォロー登録してコメントするだけで・表示価格より一律５％OFFとさせていただきます。★セット割★2点以上同時にお買い上げのお客様には、合計金額からさらに1000円割引させて頂きます。フォロー割との併用も可能です。⚠️コンディション、注意事項についてはプロフィールに記載しておりますので必ずご確認下さい。※コメントにてお気軽にご相談ください。※コメント無しの即購入歓迎です。



Tom Wood】9Kゴールドプレート スモールフープピアス (Tom Wood/ピアス ...



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