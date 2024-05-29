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ホピ族 伝統デザイン キーホルダー『バッファロー』山珊瑚の粒付き
商品番号 A32705775456
商品名

ホピ族 伝統デザイン キーホルダー『バッファロー』山珊瑚の粒付き
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 3,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホピ族伝統デザインキーホルダー『バッファロー』デザイン【全長】約5cm【柄部・横幅】約2.1cm【重さ】約12g天然の山珊瑚の粒が付きます。（全長約8mm）素材は本体がスターリングシルバーで、キーリングクリップ部分はニッケルシルバーを使用しています。
http://narcologia.ru/goods/browse620591.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic63812.html
http://narcologia.ru/goods/ordering957479.html
ホピ族 伝統デザイン キーホルダー『バッファロー』山珊瑚の粒付き
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