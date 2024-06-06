極美品☆　ボッテガヴェネタ　クロコダイル　シャイニング　名刺入れ　カードケース

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ご覧頂きありがとうございます(*^^*)商品は迅速にお送りさせて頂きます(*^^*)【ノーコメント】【即購入】大歓迎!もしこの出品者いいなって思って頂けましたらフォローして頂けたら嬉しいです(*^^*)フォローして頂けたらお値下げはご相談に乗りますのでお気軽にコメント下さい！★ブランド名:ボッテガヴェネタ★商品名・説明：クロコダイル シャイニング クロコ シャイニー 名刺入れ カードケース★カラー：黒 ブラック★サイズ：W11cm×H8cm×D2cm★ポケット:大容量★付属品:なし★商品状態★ ランクA【ランク表示法】S:新品、未使用A:使用感もあまりなく、綺麗な状態ですB:使用感はありますが、そこそこ綺麗ですC:使用感はありますが、通常使用可能ですD難あり。ジャンク品です。★その他:★購入先大手インターネットショップ大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)保管①商品の保管については、丁寧に行っております②保管専用の部屋（ウォーキングクローゼット内）に並べて綺麗に保管してます③ペットは飼っておりません⭐︎④タバコも吸っておりません⭐︎発送①基本、ご購入頂いた日に発送致します②夜遅くなどの場合は翌日になってしまう場合もありますが、迅速な発送を心がけています③発送に支障が出ることがある場合には、コメント欄にて、その旨を記載致します④輸送中の傷がつかないようにプチプチなどで綺麗に梱包し発送します*色味など、プロの技術や撮影器具などは揃えていない素人の撮影の為、完璧な色味を表現した撮影は出来ません。撮影箇所は主に気になるような部分を撮影しております。載せれる枚数も決まっております。中古品、保存品ということを理解せずあら探しのような事をされる方々が少なからずいらっしゃいます。中古品に理解の無い方はご遠慮お願い致します。*ないかとは思いますが、万が一偽物だった場合は返金対応致しますのでご安心ください。以上、宜しくお願い致します(*^^*)