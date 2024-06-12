Patagonia パタゴニア レトロX　ジャケット

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商品詳細
PatagoniaパタゴニアレトロX ジャケットカラー ホワイト レッド サイズ Mあまり着る機会が無かったため出品致します。Patagoniaの公式オンラインストアにて購入致しました。タグは外しておりますが、試着したのみですので、未使用品とさせて頂きました。痕の残りにくいハンガーにかけ保管しております。防水用としてビニールに入れ、段ボールに入れて発送させて頂きます。（追跡可能）ご不明点やご希望等ございましたら、お気軽にコメントにてお問い合わせいただけたらと思います。よろしくお願い致します。即購入◯お値引き△他の商品との合わせ買いにてお値引きさせて頂きます正規品カラー···ホワイト レッド
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