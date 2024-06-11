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PORTER 長財布　吉田カバン　ブラック　箱付き
商品番号 G97620346914
商品名

PORTER 長財布　吉田カバン　ブラック　箱付き
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック財布形···長財布1ヶ月ほど、使用しました。裏表に多少の傷ありますが、キレイな状態です。※神経質な方の購入はご遠慮ください。箱、袋など付いています。元値34.650円表地　牛キップ(コンビネーション鞣し)裏地　ナイロンサテン(裏面：アクリルコーティング)サイズ　本体：約W200×H95×D20（mm）　　　　※素人採寸　　　　重量　　約180グラム生産国　日本仕様　　[内側]　　　　・札入れ×2　　　　・カードポケット×10　　　　・小銭入れ×1　　　　・ポケット（L）×1
http://narcologia.ru/goods/kindness720105.html
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