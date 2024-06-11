PORTER 長財布　吉田カバン　ブラック　箱付き

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商品詳細
カラー···ブラック財布形···長財布1ヶ月ほど、使用しました。裏表に多少の傷ありますが、キレイな状態です。※神経質な方の購入はご遠慮ください。箱、袋など付いています。元値34.650円表地 牛キップ(コンビネーション鞣し)裏地 ナイロンサテン(裏面：アクリルコーティング)サイズ 本体：約W200×H95×D20（mm） ※素人採寸 重量 約180グラム生産国 日本仕様 [内側] ・札入れ×2 ・カードポケット×10 ・小銭入れ×1 ・ポケット（L）×1
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