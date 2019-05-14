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コリエドシアン ブレスレット エルメス
商品番号 M92421877845
商品名

コリエドシアン ブレスレット エルメス
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 33,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズS全長：21.5ｃｍ腕周り：約14〜16.5ｃｍ（調節可能穴4個4ｍｍ間隔）幅：4ｃｍカラーブラック×シルバー金具5年ほど前に新宿高島屋にて¥168,480で購入しました。大切に使用していましたがところどころ傷があります。
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