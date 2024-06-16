【最終値下】BONCOURA×ARCH 別注ハンティングジャケット 36

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ARCH - 【BONCOURA Arch Exclusive】 9月のBONCOURA祭りにて行っていた ... ARCH - 【BONCOURA Arch Exclusive】 9月のBONCOURA祭りにて行っていた ...

ご覧頂きありがとうございます。BONCOURA×ARCH(ボンクラ×アーチ)別注ビーチクロス ハンティングジャケットです。限定数で販売され完売しており、一般販売・再販は一切されておりません。ArchTokyoにて購入したものです。室内で一度試着し、その後は着用せずに保管しております。サイズ：36カラー:グレーシャンブレー平置き実寸 (多少の誤差はご了承下さい）肩幅:約43cm身幅:約53cm着丈:約71cm袖丈:約61cm裄丈:約86cm編みはラッセル編み。完全オリジナルのビーチクロスとなっております。究極の度詰めに織られた生地はメルトンやツイードのようなガシッとした質感となっております。着込んでいく事で身体に沿ったシワやアタリが出てくる経年変化を楽しめる”育てるビーチクロス”となっております。状態:新品未使用品(商品タグなし)保管状態:クローゼットにて保管(不織布カバーに入れて保管)ペット・喫煙:なしカラー···グレー柄・デザイン···無地素材···コットンフード···フードなし襟···ワイドカラー季節感···春、秋、冬BONCOURA×ARCHEXCLUSIVEITEM“BeachClothHuntingJacket“#ボンクラ #BONCOURA#ARCH#ビーチクロス #ハンティングジャケット#受注生産品 #限定生産品素材···ウールカラー···グレージップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし