バーバリー 財布 コインケース 小銭入れ コンパクト ミニ チェーン付き

バーバリー財布コインケース小銭入れコンパクトミニチェーン付きロゴレザーブラックブランドBURBERRYSバーバリー商品名コインケース商品番号-カラーブラックサイズ横 8cm 縦 7.5cm 奥行 1cm 素材レザー付属品チェーンランクAランクコメント外側：特筆すべきダメージなし 内側：押し跡(極小)管理番号0719-a6849y※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます



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