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70s vintage 3peace セットアップ
商品番号 C30356762754
商品名

70s vintage 3peace セットアップ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 14,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···オレンジ季節感···春、秋、冬70svintage3peaceコーデュロイのセットアップです。完品です。めちゃくちゃスペシャルです。なんと言っても70年代らしい目を引く程の色味、ジレ付きというおまけ付き。コーデュロイの擦れもなく、状態も申し分ありません。濃いめの攻め切った色味ですが着てみると浮いてる感じもイメージほど感じません。むしろこれくらいがちょうどいいのかなと。パンツはLevis517程のフレアシルエット。（色味も含めて9枚目参照）成人式用に購入し、まだ手元に置いておきたかったですが、古着マニアにお譲りします。是非、ご検討ください。ジャケット着丈　76cm身幅　47cm袖丈　58cm肩幅　46cmジレ着丈　55cm身幅　46cmパンツウエスト　70cm股下　75cm裾幅　24cmvintageになりますのでご理解ある方、宜しくお願いします。お値段変更¥40000→35000→33000#vintage#setup#セットアップ#3peace#コーデュロイ#70s
http://narcologia.ru/goods/reboot49736.html
http://narcologia.ru/goods/rouge323810.html
http://narcologia.ru/goods/stealth336776.html
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