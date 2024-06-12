70s vintage 3peace セットアップ

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カラー···オレンジ季節感···春、秋、冬70svintage3peaceコーデュロイのセットアップです。完品です。めちゃくちゃスペシャルです。なんと言っても70年代らしい目を引く程の色味、ジレ付きというおまけ付き。コーデュロイの擦れもなく、状態も申し分ありません。濃いめの攻め切った色味ですが着てみると浮いてる感じもイメージほど感じません。むしろこれくらいがちょうどいいのかなと。パンツはLevis517程のフレアシルエット。（色味も含めて9枚目参照）成人式用に購入し、まだ手元に置いておきたかったですが、古着マニアにお譲りします。是非、ご検討ください。ジャケット着丈 76cm身幅 47cm袖丈 58cm肩幅 46cmジレ着丈 55cm身幅 46cmパンツウエスト 70cm股下 75cm裾幅 24cmvintageになりますのでご理解ある方、宜しくお願いします。お値段変更¥40000→35000→33000#vintage#setup#セットアップ#3peace#コーデュロイ#70s