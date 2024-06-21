COMFORTBLE REASON reversible work jacket

ビューティ\u0026ユースで¥52,800で購入しました。タグ付き新品未使用です。COMFORTABLEREASONから表側に肉厚のダック地、裏側に撥水性のある3レイヤーのナイロン地を使用したリバーシブルワークジャケットが登場です。急な悪天候の際に裏返してレインジャケットとしても着用出来るリバーシブル仕様！ナイスアイデアです！さらに裏側は発色の良いカラーで視界の悪い悪天候時でも安心です。衿はコーデュロイ地で表側には胸と裾部分にファスナー付きポケットが付きます。裏側は2Way仕様のアウトポケットが付きます。今季一番楽しみにしていたジャケット。ざっくり大きめに着れて本当に最高ですよ～～～■BLACKのLサイズです。着丈身幅肩幅L77cm63cm53.5cm宜しくお願い致します。春、秋、冬着用可能です！似たようなアウターが何着かあり、売り切りたいので最終価格です！Barbourjhakxi\u0026iSundaysbest1LDKinconveniencestore



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