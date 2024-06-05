XL TENNESSEE RIVER2枚タグ KISS Tシャツ

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KISSDESTROYER76to'9620YEARSOFDESTRUCTIONSOUNDANDVISUALSPECTACULARMADEINELSALVADORCOTTON100％#kiss#tennesseeriver#vintagesize(表記)：XLsize(実寸)：\u2028 肩幅59.0cm、身幅60.0cm、\u2028 身丈71.0cm、袖丈20.0cm、(素人測定ですので誤差はあります)tag：TENNESSEERIVER2枚タグ(青単色)stitch:袖ダブル、裾ダブルprint:フロントのみcopyright：1996condition：フェード、プリント割れ、小穴等は無し詳細・説明サイズ感、フェード感共に雰囲気良く着れるヴィンテージのTシャツです。よろしくお願いします。ヴィンテージTシャツですので商品状態は、「やや傷や汚れあり」としています。こちらの商品にご興味を持たれた方は、古着にご知識がある方と思いますので、写真と実寸サイズをご参考の上、返品対応は無しをご理解いただきご検討下さい。栃木県より発送喫煙無し同居のペットがいますのでご神経質の方はお控え下さい。jerrylorenzofearofgotkanyewestジェリーロレンツォA$APRockyカニエウェストエイサップロッキーバンドTシャツtravisscottトラビススコットバンドTシャツロックTシャツvintageヴィンテージビンテージシングルステッチコピーライト5050FIFTY-IFTY丸胴アメリカ製USA紙タグサテンタグナイロンタグ1枚タグまわしタグ2枚タグ古タグツルタグバータグ太文字タグ年代00s90s90年代2000年代JOURIKUTAIRIKU/上陸大陸柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···クルーネック