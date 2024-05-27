VINTAGE ヴィンテージシルバー925 プレーンサークルリング/ジュエリー ...

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アメリカで買い付けたシルバー925のプレーンサークルリングです。全体的にサビや褪色・小傷がございますが、ヴィンテージの雰囲気としてご理解ください。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ18号程度素材・年代等は不明です。（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）シンプルで使い勝手の良いシルバーリングです。この機会にいかがでしょうか？※指にはめている画像はあくまで着用例です。販売商品はリング1つのみです。