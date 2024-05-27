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ホワイトハウスコックス　キーケース
商品番号 P20417284293
商品名

ホワイトハウスコックス　キーケース
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1ヶ月ほど使用しました。紫にも見えるネイビーの色合いがとても綺麗です。鍵と一緒に入れたカードの跡が少しついています。箱に入れて発送します。
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