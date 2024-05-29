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OSTRICH　キーケース
商品番号 E80486255322
商品名

OSTRICH　キーケース
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オーストリッチのキーケースです高級感もありオーストリッチ特有の手触りでカッコいいと思います購入しましたが未使用のままでしたので出品させて頂きました新品ですが一旦人の手に渡っておりますので神経質な方はお控え願います
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