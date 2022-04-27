TXT sweet タワレコ ラキドロ　コンプ 5枚セット コンプリート トレカ

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商品詳細
TXTTOMORROWXTOGETHER日本2NDアルバムトゥバSWEETsweetフォトカードタワレコラッキードロータワーレコードラキドロ 特典トレカ新品未使用品になります。開封後、スリーブに入れて保管しております。折れ、水濡れ防止の上、らくらくメルカリ便にて発送予定です。海外製品なので、初期キズやズレ等、ご了承の上、ご購入ください。トレカの特性上返品、交換は出来ませんので、了承上購入よろしくお願いします。即購入大歓迎です。TOMORROWXTOGETHERTXTtxtトウバスビンヨンジュンボムギュテヒョン
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