【コントローラー2台\u0026充電スタンド付】PlayStation4 CUH-2200

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プレイステーション4(PS4)の本体一式＋コントローラー2つ＋純正のコントローラー充電スタンドをセットでの出品となります。★コントローラー2つと充電スタンドを含んでいますので、届いたその日から2人プレイが可能となります★本体の詳細は以下の通りです。SONYPlayStation4CUH-2200AB02color:WHITEゲーム機本体種類:PlayStation4500GBポータブル・据置タイプ:据置タイプ付属品:電源ケーブル、HDMIケーブルまた、上記に加えて以下もお付けします。・純正コントローラー2台・コントローラー充電スタンド(純正、電源ケーブル付き)2019年に購入しましたが、総使用時間は200時間程度で状態は良好です。出品時点で動作確認の上、本体データは初期化しています。本体・各種アクセサリー類も大きな汚れ・傷等はありません。出品にあたっては、可能な限りでアルコールを用いた拭き取りを行っています。(素人作業のため、多少の汚れ等が残ってしまっている可能性はありますが、ご容赦ください。)本体＋コード一式は、購入時の箱に入れて梱包します。追加のコントローラーと充電スタンドは箱がありませんので、別途梱包の上、本体とまとめて1個口としてお送りする予定です。ご不明な点やお尋ね等がありましたらお気軽にお声掛けください。#ソニー#SONY