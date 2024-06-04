YAMAHA EAD 10 バッグ付き

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商品詳細
YAMAHAのEAD10バッグ付きです。動画制作用に購入しましたが、別の機材を使用することになったため出品しました。使用回数はかなり少ないですが、中古品であることを理解した上で購入ください。なお、説明書は付属しません。YAMAHAヤマハドラム ドラムセットレコーディング動画制作
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