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YAMAHA EAD 10 バッグ付き
商品番号 T84551619943
商品名

YAMAHA EAD 10 バッグ付き
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 18,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAのEAD10バッグ付きです。動画制作用に購入しましたが、別の機材を使用することになったため出品しました。使用回数はかなり少ないですが、中古品であることを理解した上で購入ください。なお、説明書は付属しません。YAMAHAヤマハドラム　ドラムセットレコーディング動画制作
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