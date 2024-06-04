10keiちゃんねる トートバッグ

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商品詳細
新品購入し一度だけライブの日に使用しました。その際、バッグの中で消毒液が漏れてしまい薄くシミ跡が残っています。よく見なければわからない程度かとは思いますが、気になる方はご購入をお控えください。また、持ち手部分に多少使用感があります。元々の袋はありません。折りたたんで防水し、紙封筒に入れて発送予定です。---------------------------------------FANTASTICS木村慧人
http://narcologia.ru/goods/evaporation688224.html
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