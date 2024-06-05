バービー　10YEARS バービーファッションモデルコレクション

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商品詳細
バービーファッションモデルコレクション10周年記念本ブック10YearsBarbieFashionModelCollectiファッションモデルコレクション。人形の写真がとても美しく、素敵です。日本語ではないですが、その写真を見ているだけでも大変満足する本です。※カバーは月日を感じますが、中身の本は美品です。画像にてご確認下さいませ。✨✨✨他にも「バービー」出品してますのでご覧下さい✨✨✨#Ingenue#ブルースーツ#TheIngenue#デビュー#バービー#FMC#ドール#インザピンク#バービー人形#Barbie#バービーコレクション#バービー#バービーファッションモデルコレクション#マテル#ドール#人形#バービー#アウトフィット#ドール服#フィギュア#インテリア#ファッションロイヤリティ#バービー人形#バービーファッションモデル#バービーFMC#シルクストーンバービー#バービー人形#バービーファッションモデル#バービーFMC#シルクストーンバービー
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