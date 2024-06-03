時代　白磁　ティー・ポット　急須　茶器　無傷

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なぜ日本だけ、横手茶器の急須で茶を淹れるのか？ | 煎茶手帖 蝸盧 karo



在庫切れ】白磁急須・小(波佐見焼) – 一保堂茶舗

最終値下げ価格です纏め買いによる送料相当のお値引き以外値下げ交渉はご容赦下さいサイズ：胴部最大幅14.5、口内径6.5、高（摘み含み）10cm前後形状、用途から見て明治期位の作品と見ます伊万里（肥前系）の産でしょうか生地の中に砂鉄が黒点として残っています白磁の縁部に金彩（経年の擦れ有り）表面の汚れは拭きましたが時代感を残す為に茶渋などの汚れは残して居りますカケやヒビは無く、蓋裏の合わせにもチップなど有りません取っ手は失われております10年以上前に入手の折にその内に鉄で誂えようと思っていたのですが其の侭保管して今日に至りましたお好きな方のお手元にお届けできれば幸いです