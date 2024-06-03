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時代　白磁　ティー・ポット　急須　茶器　無傷
商品番号 P79422042963
商品名

時代　白磁　ティー・ポット　急須　茶器　無傷
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 14,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終値下げ価格です纏め買いによる送料相当のお値引き以外値下げ交渉はご容赦下さいサイズ：胴部最大幅14.5、口内径6.5、高（摘み含み）10cm前後形状、用途から見て明治期位の作品と見ます伊万里（肥前系）の産でしょうか生地の中に砂鉄が黒点として残っています白磁の縁部に金彩（経年の擦れ有り）表面の汚れは拭きましたが時代感を残す為に茶渋などの汚れは残して居りますカケやヒビは無く、蓋裏の合わせにもチップなど有りません取っ手は失われております10年以上前に入手の折にその内に鉄で誂えようと思っていたのですが其の侭保管して今日に至りましたお好きな方のお手元にお届けできれば幸いです
http://narcologia.ru/goods/procurement278433.html
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