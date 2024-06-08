M3849●江戸明治和本等＞新江戸往来（原装・美本）稀書往来物



M3359○江戸明治和本等＞手習仕用集（初板）稀書往来物- M3359○江戸明治和本等＞手習仕用集（初板）稀書往来物-



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M3346○江戸明治和本等＞〈新版大字〉諸国名物往来（安永7年）稀書往来 ... M3346○江戸明治和本等＞〈新版大字〉諸国名物往来（安永7年）稀書往来 ...



M2932○江戸明治和本○〈新板〉大坂進・返状 元禄頃 稀書往来物 ... M2932○江戸明治和本○〈新板〉大坂進・返状 元禄頃 稀書往来物 ...



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M3257○江戸明治和本○五人組帳前書（万延2年）往来物 法制 最新最全の ... M3257○江戸明治和本○五人組帳前書（万延2年）往来物 法制 最新最全の ...



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●江戸明治和本●新江戸往来（原装・美本）【判型】半紙本1冊。縦219粍。【作者】呉陵軒可有（呉綾軒・緑江）作。【年代等】江戸後期刊。刊行者不明。【備考】分類「往来物」。『新江戸往来』は、安永6年刊『繁栄往来』の改題本。安永板の題簽題・首題・尾題および刊記部分を改刻しただけのもの。近世後期における江戸府内の社寺の年中行事について記す。巡りくる月日の順序に従って、主として社寺の行事名を書き連ねるが、社寺と関係なく江戸庶民の行事もいくらか含まれる。本文を大字・6行・付訓で記す。巻頭に「真崎隅田川之風景」「隅田川八景之和歌」を掲げる。★原装・題簽付・美本。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。