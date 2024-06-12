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商品詳細
メガドライブ・メガCD本体、バックアップRAM、ソフト7本のセットになります。古いものになりますので経年の劣化はあります。素人保管の為完璧美品を求められる方は購入をお控え下さい。バラ売りNGです。24時間以内発送です。・炎の闘球児ドッジ弾平（MD）・ガンスターヒーローズ（MD）・バーチャレーシング（MD）・ソニック・ザ・ヘッジホッグ2（MD）・ソニックザヘッジホッグCD（メガCD）・聖魔伝説サザンアイズ（メガCD）・ゲームのかんづめVOL.1（メガCD）
http://narcologia.ru/goods/stage88997.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless675859.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild367952.html
メガドライブ メガCD 本体 ドッジ弾平 ガンスターヒーローズ ソニック
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