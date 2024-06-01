韓国限定　オフライン ktown4u スペシャルセット　ジャンハオ　トレカ

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商品詳細
韓国限定オフラインktown4uスペシャル ドリンク セットのジャンハオトレカです。韓国の代行業者から買い付けました。推しではなかった為出品します。スリーブ、硬質ケース、水濡れ防止し匿名配送します。
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