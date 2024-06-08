ポール・フスコ　RFK / Paul Fusco 写真集

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マグナムに所属するポール・フスコの写真集。第35代アメリカ大統領ジョン・F・ケネディの実弟、ロバート・ボビー・ケネディの棺を運ぶ列車から、沿道に参列する人々を捉えたドキュメンタリー写真集。オールカラー図版。NormanMailer、EvanThomasによるエッセイを巻頭に収録しています。ポール・フスコ UmbrageEditions 2000年 ソフトカバー 英文 サイズ:175×280mm自宅本棚保管です。個人で所有していたもので業者ではありません。表紙右下カバーの剥がれがあります。その他経年劣化や角に微細なスレなどございます。中身は綺麗です。美品をお求めな方、古本いう特性に神経質な方はお控え下さい。判断は難しいとは思いますが、載せている写真を参考にして下さい。質問があればご連絡下さい。宜しくお願い致します。