ゲームキューブ　本体　テイルズオブ　シンフォニア+エンジョイプラスパック

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新品未開封・未使用・極美品〉GC ゲームキューブ 本体 エンジョイ ...

テイルズオブシンフォニア+エンジョイプラスパックシンフォニックグリーンエディション【外箱、説明書完備・動作確認済み】※コントローラー無し 【状態】・本体、ゲームボーイプレイヤーに保管や経年劣化の等の影響により生じた、多少の色焼け箇所はありますが、使用感自体は少なく、比較的に綺麗な状態です。・外箱に多少の擦れ等あり。■除菌クリーニング済みの商品となります。