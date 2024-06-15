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ゲームキューブ　本体　テイルズオブ　シンフォニア+エンジョイプラスパック
商品番号 L93560389646
商品名

ゲームキューブ　本体　テイルズオブ　シンフォニア+エンジョイプラスパック
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 27,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイルズオブシンフォニア+エンジョイプラスパックシンフォニックグリーンエディション【外箱、説明書完備・動作確認済み】※コントローラー無し　【状態】・本体、ゲームボーイプレイヤーに保管や経年劣化の等の影響により生じた、多少の色焼け箇所はありますが、使用感自体は少なく、比較的に綺麗な状態です。・外箱に多少の擦れ等あり。■除菌クリーニング済みの商品となります。
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