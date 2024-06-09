【美品PS5 プレイステーション5 CFI-1200A01 本付属品完備 箱あり

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商品詳細
3回程遊んでその後PCに移行してしまい、使用する機会がなくなったため出品いたします。コントローラーは白です。付属品全てあり、ほとんど使用せずだった為綺麗です。完全に初期化してから発送させて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/ambassador24206.html
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