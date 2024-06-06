セブンスドラゴン 2020\u00262020-Ⅱ SKETCH ARCHIVES

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7thDRAGON2020\u00262020-ⅡSKETCHARCHIVESILLUSTRATIONBYSHIROWMIWA三輪士郎/フロンティアワークス/セガセブンスドラゴン2020\u00262020-ⅡドラマCD購入応募特典冊子・設定ラフ画集サイズ:A4届いた時の封筒とOPP袋に入れたまま暗所保管していました。本は状態の確認と撮影のため少し開いた程度です。きれいな状態だと思いますが、長期保管品ですので神経質な方はご遠慮ください。折れ・水濡れ対策をしてメルカリ便(ゆうパケットポスト)で発送予定です。他の発送方法をご希望の場合は購入前にコメントをお願いします。(送料差額がある場合はご負担ください)特にご質問等なければ即購入して頂いて大丈夫です。設定資料集イラスト集画集SEGAアートムック