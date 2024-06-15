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スーパージュニア　2017ロッテペンミシウォンポストカード
商品番号 K19135134603
商品名

スーパージュニア　2017ロッテペンミシウォンポストカード
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 3,465 円
在庫状況 あり

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商品詳細

２０１７年のロッテペンミでシウォンから手渡しで頂いたポストカードです♪数少ないレアな物だと思いますアルバムに貼り付けて、日の当たらない場所で保管してますので色褪せはないですただ、アルバムから剥がすとポストカードが痛む可能性があるのでアルバム台紙に貼り付けた状態でお譲りします自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください
http://narcologia.ru/goods/update525695.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei662371.html
http://narcologia.ru/goods/reflector579764.html
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