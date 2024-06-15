スーパージュニア　2017ロッテペンミシウォンポストカード

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２０１７年のロッテペンミでシウォンから手渡しで頂いたポストカードです♪数少ないレアな物だと思いますアルバムに貼り付けて、日の当たらない場所で保管してますので色褪せはないですただ、アルバムから剥がすとポストカードが痛む可能性があるのでアルバム台紙に貼り付けた状態でお譲りします自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください