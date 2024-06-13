浜田省吾 ファンクラブ ロード\u0026スカイ会報

ご覧いただきありがとうございます。浜田省吾ファンクラブ会報149回分No.40からNo.188(約1991年4月～2015年1月)まで欠けなく全て揃っています。No1～No39のない号もNo180あたりでふり返りシリーズとして掲載されています。一緒に同封されていた宣伝チラシ、コンサート情報、年に1回程度の特別グッズは含まれておりません。※長年自宅保管の為、経年劣化あります。ご理解頂ける方よろしくお願い致します。