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浜田省吾 ファンクラブ ロード\u0026スカイ会報
商品番号 Y23113382908
商品名

浜田省吾 ファンクラブ ロード\u0026スカイ会報
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 11,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。浜田省吾ファンクラブ会報149回分No.40からNo.188(約1991年4月～2015年1月)まで欠けなく全て揃っています。No1～No39のない号もNo180あたりでふり返りシリーズとして掲載されています。一緒に同封されていた宣伝チラシ、コンサート情報、年に1回程度の特別グッズは含まれておりません。※長年自宅保管の為、経年劣化あります。ご理解頂ける方よろしくお願い致します。
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