PS5 PlayStation5 本体 付属品完品

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商品詳細
プレイステーション5ディスクドライブ搭載型の本体です。本体初期化済みです。去年新品で購入した後、数ヶ月使用したのですがその後使うことがなかったので出品しました。綺麗な状態だとは思いますが、細かい傷など気になさる方はご購入ご遠慮ください。付属品完品です。USBケーブル、電源ケーブル、HDMIケーブル、スタンド、コントローラー、取扱説明書類全て揃っています。ダンボールに入れて発送致します。
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