サイン本 昭和ドロップ 川口和久 b

★★ご購入手続き前にはコメントをお願い致します。★★コンビニ／ＡＴＭ支払の方は支払予定をお知らせください。商品のサイズによりクロネコDM便（厚さ3cm程度）または定形外郵便で4-7営業日程度での発送となります。クロネコDM便（追跡可能）、定形外郵便は追跡番号無しで事故口での対応は一切出来ませんので購入者様責任でご了承下さい。補償を希望される場合はネコポスサイズの商品で+150円、その他の発送方法はサイズ、地区により事前相談が必要です。#mercari0901#syos #z00z0901#hizai



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