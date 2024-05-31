プレイステーション5 ディスクエディション

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自宅にてお着物になっていた為、出品いたします。外箱のみ保存や輸送の都合で擦れや凹み等ありますが内容物は全て揃っております。素人ながらのクリーニングになりますので、気になる方はご遠慮くださいませ。同時に、ヘッドセットと充電台も出品いたします。よろしくお願い申し上げます。充電台のみ、外箱がございませんので、本体の箱の空いたスペースに入れて配送いたします。「プレイステーション5」定価:￥49980#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5