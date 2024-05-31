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プレイステーション5 ディスクエディション
商品番号 Q74980657350
商品名

プレイステーション5 ディスクエディション
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 18,550 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自宅にてお着物になっていた為、出品いたします。外箱のみ保存や輸送の都合で擦れや凹み等ありますが内容物は全て揃っております。素人ながらのクリーニングになりますので、気になる方はご遠慮くださいませ。同時に、ヘッドセットと充電台も出品いたします。よろしくお願い申し上げます。充電台のみ、外箱がございませんので、本体の箱の空いたスペースに入れて配送いたします。「プレイステーション5」定価:￥49980#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
http://narcologia.ru/goods/sepulchral768732.html
http://narcologia.ru/goods/moisture155669.html
http://narcologia.ru/goods/seamless472429.html
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