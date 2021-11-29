グランド・セフト・オート：トリロジー：決定版【新品未開封・xboxone北米版】

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商品詳細
■商品説明『グランド・セフト・オート：トリロジー：決定版』は、ロックスター・ゲームスより2021年11月12日に発売されたアメリカ合衆国のクライムアクションゲーム。旧3Dシリーズ3作品の完全リマスター版である。プラットフォーム：XboxOne初リリース日：2021年11月11日開発元：RockstarGames、GroveStreetGames、RockstarNorthシリーズ：グランド・セフト・オートシリーズジャンル：シューティングゲーム、アドベンチャーゲーム、オープンエンドモード：シングルプレイヤーコンピュータゲーム販売元：RockstarGames■商品状態・付属品：写真か商品構成説明からご判断ください・商品状態：S（新品未開封）■共通事項説明出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。■出品一覧を見るには、↓のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo
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