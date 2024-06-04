お値下げ価格　ラグビー「早稲田ラグビー史の研究～全記録の復元と考察」　古書　希少

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商品詳細
1997年初版。早稲田大学出版部発行。箱、箱カバー、本体カバー付きです。当時の定価 15000円27×20×5.5cm本体カバーが縦に半分うっすらとヤケが入っているのと、1cmほどの切れ目があります。が、あとの部分は経年のわりに箱カバー、小口、ページとも良い状態です。多少のスレ等はご容赦ください。早稲田ラグビーの歴史を綴るラグビーファンにはたまらない貴重で稀少な本です。内容は目次でご確認ください。別の年度も出品しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
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