【新品未使用未開封】不思議のダンジョン 風来のシレン2 鬼襲来!シレン城!

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不思議のダンジョン風来のシレン2鬼襲来!シレン城!新品です！知人がお店していた時代に長年保管していた物になります。実家の地下室に保管していたので外箱に多少の経年劣化な傷みがあります。中々ない品物なので極美品だと思っております。タイトルに未開封と記載しておりますが厳密には一応中身確認として取り出したかもしれません。64本体持っていませんので動作、状態は未確認です。大切に遊んでくれる方のみ購入よろしくお願いします！壊れないようにプチプチ巻いて発送致します！20年以上前のレトロ商品ですので多少の経年劣化があると思いますのでご理解お願い致します。本体すり替え防止のため返品はご遠慮お願い致します。完璧品を求めの方はご遠慮お願いします。#懐古#レトロ#任天堂64#ゲーム#実況#コレクション#名作#風来のシレン