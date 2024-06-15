[レア] PS one コンボ　本体\u0026液晶モニター COMBO

希少なPSoneコンボです！動作問題無し！液晶も綺麗！(写真4は実際には写真3のように綺麗です)⚠️バラ売り不可⚠️値下げ不可[内容物]・PSone(SCPH-100)・LCDモニター(SCPH-130)・コントローラー(DUALSHOCK)・ACアダプター・メモリーカード⚠️記載無いものは付属なし[動作確認内容]・本体起動・PS1ディスク認識・メモリーカード認識(裏側にひび割れあり)・PS1アーマードコアを20分プレイして問題なし・コントローラー各ボタン振動動作確認・LCDモニター画面明るさ/音量ボタン/スピーカー動作確認⚠️記載無いものは動作未確認各内容物にはすり傷や黄ばみや汚れがございます。アルコール除菌ペーパーにて清掃済み。素人検品となりますので気付けなかった問題がある場合もございます。あくまでも中古品ということをご理解の上ご検討下さい。※ヤマト運輸での配送となります。配達指定日時がある場合は、ご購入直後にご連絡をお願いします。(指定無ければご連絡不要でございます)プロフィール欄をご覧いただきご承知の上ご購入ください。プレイステーションプレステ#ソニー#SONY



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