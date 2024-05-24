Monogram テレキャスターシンライン　【MGT-TH-S】ブラック

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商品詳細
Monogramテレキャスターシンライン【MGT-TH-S】ブラック正直、このギター本当にすごく良いです。私的に全て完璧なクオリティーだと思います。とても弾きやすくシンライン独特の甘い音色が魅力的です。フレットも7割以上あり、ネックは真っ直ぐトラスロッドは回した事がありません。プラックボディーにパールのピックガードが美しいです。ピックガード上部にうっすらカッティングのような擦れ跡が若干あります。これはたぶんピックガード上部にピックを挟んで出し入れしたような跡だと思います。写真のプラックボディーに写り込むのは天井ライトの写り込みです。ヘッド下の黒いマーキングはモノグラムの特徴です。全体的に綺麗だと思います。本当にとても創りの良いギターです。※あくまでも中古品ですのでN.CN.Rです。ご納得頂いた上でのご購入をお待ちしております。スペック\u2028ボディ:アッシュ\u2028ネック:メイプル\u2028指板:ローズウッド\u2028PU配列:TL\u2028フレット数:22f\u2028コントロール:1Vol、1Tone、3WaySW\u2028重量:約3.6kgタイプ···テレキャスタータイプボディタイプ···セミアコースティックシリーズ···Fenderボディタイプ···セミアコースティック
http://narcologia.ru/goods/waveform453017.html
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